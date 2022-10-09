Глава Eni ожидает большие проблемы с газом в Италии зимой 2023-2024 годов
Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил в субботу, что зимний сезон 2023-2024 годов в Италии будет тяжелее, чем грядущий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Все думают о грядущей зиме, но зима гораздо тяжелее будет в 2023-2024 годах, если Италия не укрепит и не нарастит свою инфраструктуру. Нам необходимы большие объемы для хранения [газа] и регазификаторы", - приводит его слова агентство ANSA.
По его мнению, в стране в настоящий момент действует лишь треть необходимых регазификаторов. Он также убежден в необходимости наращивать возможности запасов.
Отмечается, что в Италии должны быть установлены новые плавучие регазификаторы, которые уже приобретены. Однако власти города Пьомбино на Тирренском побережье, одном из мест, предназначенных для установки регазификатора, возражают против этого.
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