Искусственное мясо становится более популярным в России

Колбаса из тыквы, гуляш из пшеницы, или сосиски из орехов. Спрос на растительное мясо, имитирующее настоящий животный продукт, постоянно растет. И не только за счет вегетарианцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Растительный рынок максимально растет во всем мире. На Западе он показывает до 20-ти до 30-ти процентов роста. У нас, в целом, растёт еще больше", - говорит гендиректор компании по производству и продаже продуктов растительного происхождения Михаил Богомолов.

Если в прошлом году россияне съели растительного мяса на 2,5 миллиарда рублей, то в текущем - уже на пять. И это далеко не потолок.

"Если раньше это был такой продукт в пост, и то, не во всех магазинах, сейчас это круглогодичная продукция, и ни у кого она шок не вызывает", - отмечает директор Союза производителей продукции на растительной основе Артем Пономарав.

В основе растительного мяса, как правило, горох или соя. Реже - другие растительные белки. Плюс вода, кокосовое масло, соль, крахмал и дрожжи. Говорят, по вкусу не отличить.

Наша съемочная группа решила выяснить это и попробовать на вкус. Начали с оливье с ненатуральной копченой колбасой.

"Вкусно, никакой разницы я вообще не чувствую", - говорит корреспондент.

На горячее пельмени - с "необелковым" фаршем.

"А вот здесь уже какой-то подвох есть. Вроде и мясо, но чего-то не хватает. Какое-то пресное. И кажется, что очень много приправ", - отмечает наш корреспондент.

Производители растительного мяса говорят - за ними будущее. И приводят цифры. На производство одной натуральной котлеты - нужно 1200 литров воды и 4 квадратных метра земли. В то время как для растительной - всего 1,2 литра и меньше одного квадратного метра площади. Кроме того, к середине века, по данным ООН, население земли увеличится до 10-ти миллиардов человек. Увеличивать производство мяса просто будет невозможно. Но с этим категорически НЕ согласны производители традиционных белковых продуктов.

"Это хайп, и он пройдет. И повторяю - человечество мяса есть будет больше и больше. Потребность мяса к 50-му году, дополнительная потребность мяса к 50-му году - составляет почти 100 миллионов тонн. Так вот, чтобы произвести нам столько гороховых котлет, вы представляете, сколько нам гороха и сои надо произвести?", - говорит руководитель национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Животноводство не в ущерб природе производители собираются развивать за счёт генетических технологий и улучшения качества кормов. А что с пользой? Правда ли, что растительное мясо полезнее? Специалисты говорят, при всей схожести структуры белков - их аминокислотный состав отличается, и они не могут полностью заменить друг друга.

"В отдалённой перспективе возникают чаще всего сложности со здоровьем при иллюминации животного белка в рационе на 100%", - говорит врач-диетолог, нутрициолог Александра Разоренова.

Ещё больший рост рынка растительного мяса - пока сдерживает цена. Казалось бы, затраты на его производство меньше, но стоимость, скажем, двухсот граммов растительной говядины - доходит до пятисот рублей, рядом на полке фарш из премиального сорта мяса, в том же объёме - за 350 рублей. И даже несмотря на это, все больше людей, отказываются от натуральной курицы свинины или баранины. Дарья уже семь лет обходится без животных белков.

"В интернете много информации в открытом доступе. Люди делятся своим опытом. Другие люди видят, что это доступно, легко. И это приятно не причинять никому вреда. Жить экологично и по-доброму", - говорит Дарья Родионова.

Производители растительных продуктов обещают наращивать выпуск продукции, за счет чего должна понизиться и цена. По некоторым данным, уже 2025-му году - каждый россиян будет потреблять - до 1 килограмма растительного мяса в год. Но производители животных белков - вряд ли захотят значительно уступать рынок.