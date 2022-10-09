Драка со стрельбой в петербургском ресторане попала на видео

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры, на которых запечатлен момент пьяной ссоры, которая переросла в стрельбу в петербургском ресторане "Европа", передает Day.Az.

Инцидент произошел вечером 8 октября в заведении на Витебском вокзале. Конфликт произошел между 31-летним жителем Москвы и 26-летним петербуржцем, когда они вместе распивали спиртные напитки.

В результате москвич пять раз выстрелил из травматического пистолета.