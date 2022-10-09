https://news.day.az/world/1501911.html Драка со стрельбой в петербургском ресторане попала на видео
Драка со стрельбой в петербургском ресторане попала на видео
В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры, на которых запечатлен момент пьяной ссоры, которая переросла в стрельбу в петербургском ресторане "Европа", передает Day.Az.
Инцидент произошел вечером 8 октября в заведении на Витебском вокзале. Конфликт произошел между 31-летним жителем Москвы и 26-летним петербуржцем, когда они вместе распивали спиртные напитки.
В результате москвич пять раз выстрелил из травматического пистолета.
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