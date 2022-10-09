Немцы начали вырубать деревья и задумались о навозе из-за нехватки топлива и энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что в Берлине во время Второй мировой войны местные жители вырубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Сейчас до таких крайностей пока не доходит, но население уже начало интересоваться возможностью отапливать жилье конским навозом.

В материале говорится, что во Франции цены на древесные паллеты выросли почти вдвое до 600 евро за тонну, наблюдается паника в закупках основного мирового топлива. Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния ограничила стоимость дров на полгода. Отмечается, что на доставку дровяных печей могут уйти месяцы.

Помимо опасений по поводу дефицита, энергетический кризис усугубляет рост расходов на жизнь, а инфляция в еврозоне впервые в сентябре достигла двузначного числа. Неблагополучные домохозяйства по всему региону все чаще сталкиваются с выбором между отоплением и другими предметами первой необходимости.