https://news.day.az/world/1501928.html Трамп о возможности Третьей мировой войны - ВИДЕО
Трамп о возможности Третьей мировой войны - ВИДЕО
Бывший президент США Дональд Трамп считает необходимым проведение немедленных мирных переговоров для завершения кризиса вокруг Украины, передает Day.Az.
"Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении конфликта", - заявил на предвыборном митинге в штате Невада Трамп, слова которого приводят западные СМИ.
В противном случае, предупредил он, "мы придем к третьей мировой войне".
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