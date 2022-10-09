Рейтинг правительства Японии опустился до 35%

Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился за последний месяц на 5,2 процентного пункта, до 35%, что является самым низким показателем за все время работы действующей администрации с октября прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уровень поддержки правительства продолжил снижение после сентябрьского опроса агентства, показавшего падение рейтинга сразу на 13,9 процентного пункта. Вместе с тем число тех, кто не поддерживает правительство, выросло до 48,3% против 46,5% по итогам опроса в сентябре.

Наибольшее недовольство у респондентов вызывают вопросы, связанные с проведенными 27 сентября государственными похоронами экс-премьера Синдзо Абэ и вскрывшимися связями депутатов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения". Кроме того, почти 80% участников опроса заявили, что ощутили на себе рост цен.