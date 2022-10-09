Открыт командный центр НАТО в Литве

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт официально открыла штаб бригады НАТО в Литве. Этот постоянный немецкий командный центр поможет в случае необходимости перебросить подразделения из Германии в Литву. Силы реагирования состоят из пяти тысяч военнослужащих. Строительство логистического парка завершится в начале 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Бригада приписана к Литве может быть переброшена в Литву за 10 дней. Это очень быстро. Хочу напомнить, что в случае с Украиной информация о концентрации российских сил на границе распространялась в течение почти 90 дней", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Планируется регулярная переброска подразделений в Литву для участия в совместных учениях.