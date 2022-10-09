В Иране снова произошли беспорядки, есть погибшие

В ходе беспорядков, которые произошли вчера в различных городах Ирана, в том числе в Тегеране и Санандадже, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Day.Az, во время беспорядков, произошедших прошлой ночью в Тегеране, погиб волонтер Салман Амирахмади.

По данным полиции провинции Курдистан, прошлой ночью во время беспорядков в городе Санандадж был убит один человек.