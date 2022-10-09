Корейцы отказываются от смартфонов Samsung в пользу iPhone

Плохая оптимизация игровых сервисов GOS в смартфонах Samsung и слабые возможности камеры вынуждают пользователей переходить на iPhone. Об этом сообщает портал SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опросу жителей Сеула, большинство из них отказались от смартфонов Samsung, отдав предпочтение гаджетам Apple. Некоторые респонденты заявили, что на них повлияли мемы, в которых пользователей Samsung называют недостаточно модными по сравнению с владельцами iPhone, в то время как некоторые выбирали американский смартфон из-за лучших фото- и видеовозможностей.

Один из респондентов заявил, что плохая оптимизация GOS стала причиной, по которой он перешел с Samsung на iPhone. Поскольку молодые корейцы любят проводить свободное время за мобильными играми, проблемы с оптимизацией подорвали их доверие к отечественному производителю.

Несмотря на тенденцию, устройства экосистемы Samsung остаются востребованы в Южной Корее, отмечает SamMobile.