В британском правительстве допустили отключения электроэнергии зимой на фоне энергокризиса

Вероятность отключения электроэнергии в предстоящий зимний период в Великобритании существует, хотя пока она оценивается как крайне незначительная. Об этом в воскресенье заявил канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Надим Захави в интервью телеканалу Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это чрезвычайно маловероятно, но мы должны готовиться к любому сценарию. Но я хочу сказать, что у нас есть резервы, - сказал он. - Я уверен, что когда наступит Рождество и будет холодная погода, мы будем находиться в устойчивой позиции".

Оператор единой энергосистемы королевства - компания National Grid 6 октября предупредила о том, что британские домохозяйства могут столкнуться с отключениями электроэнергии сроком до трех часов в сутки в предстоящие зимние месяцы на фоне энергетического кризиса в стране. Отмечалось, что блэкаут может затронуть жителей ряда регионов Великобритании в случае дефицита поставок газа, однако пока подобный сценарий рассматривается как маловероятный с учетом наращивания добычи "голубого топлива" на британском шельфе Северного моря, договоренностей о газовом импорте с Норвегией и сделок с доставляемым танкерами сжиженным природным газом.

В то же время в National Grid указали, что риск отключения электроэнергии может быть снижен еще сильнее, если жители королевства сократят нагрузку на национальную энергосистему. В рамках этого плана с ноября в королевстве будет запущена энергосберегающая программа, которая позволит финансово стимулировать жителей, отказывающихся пользоваться бытовой техникой в наиболее загруженные вечерние часы после работы.

При этом Захави сообщил, что правительство не будет реализовывать специальную кампанию по информированию населения о необходимости энергосбережения, поскольку это обошлось бы бюджету в дополнительные 14 млн фунтов ($15,5 млн). По его мнению, National Grid и профильный регулятор вместе с энергетическими компаниями "используют прямые средства коммуникации с домохозяйствами", чтобы рассказать им о мерах поощрения отказа от использования электроприборов в часы пик.