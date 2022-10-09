Чешская армия подключилась к погранконтролю на границе со Словакией

Военнослужащие Вооруженных сил Чехии 9 октября подключились к проведению проверок, которые были восстановлены 29 сентября на границе со Словакией из-за резко возросшего числа нелегальных беженцев с Ближнего Востока. Об этом сообщило Чешское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К проведению проверок, проводимых силами полиции и таможни, привлечены 320 военнослужащих, которые будут работать попеременно. В каждой из четырех смен должно быть 80 солдат.

Сообщается, что сейчас погранконтроль на чешско-словацкой границе осуществляется на 27 наземных погранпереходах. Ожидается, что проверки продлятся минимум до 29 октября. Если ситуация с проникающими в Чехию нелегальными беженцами не улучшится, проверки могут продлить.

Кроме того, действует временный запрет на свободное пересечение границы со Словакией в неустановленных для этого местах. За 10 дней проверок на границе со Словакией задержаны более 1 150 нелегальных беженцев, а также десятки контрабандистов, которые переправляли их в страны Западной Европы. На территорию Евросоюза они проникают из Турции, проходя через Сербию.

Решение Чехии восстановить погранконтроль ранее подверг критике премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. По его словам, оно противоречит принципам Шенгенского соглашения.

Между тем Австрия также с 29 сентября восстановила временные проверки на границе со Словакией, а Братислава немного позже ввела проверки на четырех наземных погранпереходах с Венгрией. С пятницы, 7 октября, выборочные проверки из-за нелегальных беженцев с Ближнего Востока осуществляются полицией германской федеральной земли Бавария на ее границах с Чехией и Австрией.