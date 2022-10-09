Большинство предприятий Германии останутся без света через полгода

Большинство предприятий в Германии через полгода окажутся без света из-за выросших цен на электроэнергию на фоне энергокризиса. Об этом сообщает Focus Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Германию в ближайшие месяцы накроет волна банкротств. Самое позднее через полгода в тысячах местных предприятий отключится свет", - отметил глава немецкой торгово-промышленной палаты Петер Адриан.

В публикации указали, что в некоторых отраслях экономики Германии начинается паника из-за цен на энергию. При этом процесс производства практически на глазах становится невыгодным.

Например, по информации немецкого химического гиганта BASF, его расходы на энергию во втором квартале 2022 года оказались выше затрат аналогичного периода прошлого года на 800 млн.