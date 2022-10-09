В США предложили способ решения украинского конфликта

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал Россию и Украину к переговорам.

Как передает Day.Az, дипломатический способ решения украинского конфликта он предложил в интервью телеканалу ABC.

"Необходимо, чтобы обе стороны смогли сесть за стол переговоров и найти выход из этого конфликта мирным и дипломатическим путем, - констатировал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, повысились ли ставки в кризисе после взрыва на Крымском мосту. - Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. Он слишком затянулся".

При этом Кирби подтвердил приверженность Вашингтона идее поставок официальному Киеву летального оружия. Он напомнил, что несколько дней назад президент США Джо Байден одобрил выделение Украине еще 600 миллионов долларов в качестве военной помощи.

В этом же интервью Кирби оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине. По его словам, Совет национальной безопасности США не получал новых данных об этой угрозе, а также об изменении позиции Путина в этом вопросе.