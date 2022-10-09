https://news.day.az/world/1502000.html Огромный пожар охватил торговый центр в Исламабаде - ВИДЕО
Огромный пожар охватил торговый центр в Исламабаде - ВИДЕО
В столице Пакистана, Исламабаде вспыхнул пожар в крупном торговом центре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, пожар возник на третьем этаже, где расположены рестораны и за короткое время распространился до первого этажа.
Эвакуация с территории торгового комплекса Centaurus продолжается.
Пожарные пытаются локализовать огонь.
Причины возгорания устанавливаются.
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