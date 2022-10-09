Огромный пожар охватил торговый центр в Исламабаде

В столице Пакистана, Исламабаде вспыхнул пожар в крупном торговом центре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, пожар возник на третьем этаже, где расположены рестораны и за короткое время распространился до первого этажа.

Эвакуация с территории торгового комплекса Centaurus продолжается.

Пожарные пытаются локализовать огонь.

Причины возгорания устанавливаются.