Свадьба в Санкт-Петербурге завершилась потасовкой со стрельбой

Смертельной стрельбой закончилась свадьба в Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Shot, 31-летний безработный Эльвар Амирасланов приехал из Москвы на банкет к друзьям в Северную столицу. Уже по завершении торжества в ресторане "Европа" на Витебском проспекте он серьёзно закусился с 26-летним местным Вугаром Намазалиевым. Завязалась драка, в ходе которой гость из Москвы минимум пять раз выстрелил в оппонента из травмата "Гроза-01" (калибр 9 мм).

Пострадавший, истекая кровью и проходя мимо детей, пытался покинуть заведение, но в какой-то момент не смог идти и упал. Родители самостоятельно повезли Намазалиева в больницу, но он скончался по дороге.

Амирасланов задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".