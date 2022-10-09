https://news.day.az/world/1502002.html В Москве загорелась радиотелебашня - ВИДЕО
В Москве загорелась радиотелебашня - ВИДЕО
Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы, информации о пострадавших нет.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Радиотелебашня загорелась на улице Демьяна Бедного. В настоящее время на место происшествия выехали пожарные", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.
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