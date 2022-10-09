В Москве загорелась радиотелебашня

Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы, информации о пострадавших нет.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Радиотелебашня загорелась на улице Демьяна Бедного. В настоящее время на место происшествия выехали пожарные", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.