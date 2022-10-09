Мощный взрыв в Стамбуле, погибли три человека - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, после взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар.
На место взрыва прибыл губернатор города Али Ерликая. По его словам, в результате взрыва погибли три человека.
21:39
В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар. На место происшествия привлечено большое количество бригад пожарных и скорой помощи.
Благодаря усилиям пожарных удалось взять под контроль пожар.
По первоначальным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже дома.
---
21:09
В турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв в районе Кадыкёй на азиатском побережье города, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
На месте происшествия работают службы скорой помощи и пожарные расчеты. Один человек ранен. Местные СМИ сообщили, что, предварительно, произошел взрыв газа.
По предварительно информации, в здании Фикиртепе в азиатской части города что-то взорвалось, после чего здание загорелось. Огонь распространился на другие строения, пожарные занимаются его тушением.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре