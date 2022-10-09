Мощный взрыв в Стамбуле, погибли три человека

В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, после взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар.

На место взрыва прибыл губернатор города Али Ерликая. По его словам, в результате взрыва погибли три человека.

21:39

В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар. На место происшествия привлечено большое количество бригад пожарных и скорой помощи.

Благодаря усилиям пожарных удалось взять под контроль пожар.

По первоначальным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже дома.

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21:09

В турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв в районе Кадыкёй на азиатском побережье города, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

На месте происшествия работают службы скорой помощи и пожарные расчеты. Один человек ранен. Местные СМИ сообщили, что, предварительно, произошел взрыв газа.

По предварительно информации, в здании Фикиртепе в азиатской части города что-то взорвалось, после чего здание загорелось. Огонь распространился на другие строения, пожарные занимаются его тушением.