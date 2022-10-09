Турция предложила Стамбул для переговоров России с Западом

Переговоры России с западными странами могут пройти в Стамбуле. С таким предложением выступил председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза (ЕС) Исмаил Эмрах Карайель, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В переговорах с Россией примут участие США, Франция, Великобритания и Германия. Карайель заявил, что Анкара принимает условия, чтобы быть посредником между странами при согласии всех сторон. Он напомнил о достижении продуктовой сделки, а также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения нескольких международных проблем.