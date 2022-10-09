Армянин пытался устроить теракт в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в петербургском аэропорту Пулково 26-летнего медбрата Максима Асрияна по подозрению в покушении на совершение террористического акта. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Веру Иванову.

Ранее о задержании мужчины сообщила Sota. Супруга Асрияна рассказала изданию, что его задержали в пятницу в пять часов вечера перед вылетом из Петербурга в Сочи. Он успел сообщить жене, что задержан по статье 205 УК.

"Фонтанка" и 47news утверждают, что в ночь на 1 октября Асриянца "заметили возле военкомата Фрунзенского района, где он перелезал через ограду", но он "ничего не сделал". По версии издания, после задержания мужчину "доставили в полицию Московского района, поговорили, вскрыли мобильник, обнаружив там подробную инструкцию, как можно взорвать железнодорожное полотно". Также "Фонтанка" утверждает, что у Асриянца дома изъяли емкости с бензином.

"Его перевезли в полицию Фрунзенского района - по месту попытки поджога военкомата, где теперь он и находится. К тому же Максим заговорил", - говорится в публикации 47news. "Он к тому же не отрицает ни ночной поход в военкомат, ни замыслы о рельсах", - пишет "Фонтанка".