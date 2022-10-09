Между США и Саудовской Аравией обострились отношения?

Американские конгрессмены-демократы представили законопроект, обязывающий администрацию США вывести американские войска и системы вооружений с территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии из-за их решения сократить добычу нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, члена Палаты представителей Конгресса Тома Малиновски (от штата Нью-Джерси).

Законопроект также предусматривает переброску военной техники и оборонительных систем США в другие регионы Ближнего Востока с целью "обеспечения безопасности американских военнослужащих в других странах".

Как отмечает пресс-служба, инициатива была разработана в связи с тем, что Абу-Даби и Эр-Рияд поддержали принятое ранее ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день. В распространенном заявлении отмечается, что на территории Саудовской Аравии находятся около 3 тыс. американских военнослужащих, а на территории ОАЭ - 2 тыс. военнослужащих. Кроме того на территории двух стран размешены американские истребители F-35, ПРО THAAD, зенитные ракетные комплексы Patriot и другие американские системы вооружений.

Авторы законопроекта Малиновски, Шон Кастен (от штата Иллинойс) и Сьюзан Уайлд (от штата Пенсильвания) назвали соответствующее решение Абу-Даби и Эр-Рияда "враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что [эти две страны] решили встать на сторону России". "Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу [по обеспечению безопасности] странам, которые активно работают против нас", - утверждается в распространенном заявлении конгрессменов