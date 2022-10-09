https://news.day.az/world/1502015.html Илон Маск о вероятности ядерной войны
Илон Маск о вероятности ядерной войны
Основатель Tesla, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что в мире приближается возможность ядерного конфликта. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Twitter.
"Вероятность ядерной войны быстро растет", - ответил Маск шведско-американскому профессору Тегмарку на его пост об "одном из шести шансов на глобальную ядерную войну".
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