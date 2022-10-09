В России мужчина едва не лишился головы из-за неисправного лифта

В Краснодаре мужчина едва не лишился головы из-за неисправного лифта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мужчина буднично зашёл в лифт, когда кабина резко двинулась наверх. Везунчик успел выпрыгнуть обратно на этаж до того, как ему отсекло бы голову металлической конструкцией в проёме.