https://news.day.az/world/1502018.html В России мужчина едва не лишился головы из-за неисправного лифта - ВИДЕО
В России мужчина едва не лишился головы из-за неисправного лифта - ВИДЕО
В Краснодаре мужчина едва не лишился головы из-за неисправного лифта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мужчина буднично зашёл в лифт, когда кабина резко двинулась наверх. Везунчик успел выпрыгнуть обратно на этаж до того, как ему отсекло бы голову металлической конструкцией в проёме.
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