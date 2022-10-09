https://news.day.az/world/1502019.html Песков о возможность применения ядерной доктрины России
Песков о возможность применения ядерной доктрины России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность применения Россией ядерного потенциала из-за взрыва моста в Крыму. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отвечая на вопрос о том, попадает ли ЧП под действие ядерной доктрины, представитель Кремля ответил отрицательно. "Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - ответил он.
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