Песков о возможность применения ядерной доктрины России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность применения Россией ядерного потенциала из-за взрыва моста в Крыму. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отвечая на вопрос о том, попадает ли ЧП под действие ядерной доктрины, представитель Кремля ответил отрицательно. "Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - ответил он.