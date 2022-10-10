Иран и Россия заключили масштабные сделки в сфере нефтегаза

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд. Об этом журналистам сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $40 млрд", - сказал он.