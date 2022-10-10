Сильнейшая засуха в Кении убила даже самых устойчивых к засухе млекопитающих

Изнурительная двухлетняя засуха в Кении уничтожила 2% самых редких в мире видов зебр и увеличила число смертей среди слонов. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гниющие на земле туши животных, в том числе жирафов и домашнего скота, стали обычным явлением в северной Кении, где беспрецедентная засуха истощает и без того истощенные запасы пищи и воды. Зебра Греви, самый редкий вид зебр в мире, больше всего пострадала от засухи.

Основатель и исполнительный директор Grevy's Zebra Trust Белинда Лоу Макки заявила CNN, что уровень смертности этого вида будет расти только в том случае, если в регионе не будет значительных дождей.

"Если приближающийся сезон дождей не удастся, зебрам Греви грозит очень серьезная угроза голодной смерти", - сказала она, - С июня мы потеряли 58 зебр Греви, и случаи смертности растут по мере усиления засухи".

Засуха убивает даже самых засухоустойчивых животных. Одним из них является верблюд, который, как известно, может длительное время обходиться без воды.

"Верблюды являются ценным ресурсом для многих людей в этом регионе", - сказала CNN Сьюз ван Мееген, менеджер по реагированию на чрезвычайные ситуации Норвежского совета по делам беженцев в Восточной Африке. "Пустыни Кении... теперь усеяны их трупами", - добавила она.

Кения находится на пороге своего пятого неудачного сезона дождей, и ее метрологи выдали следующий прогноз: "сезон дождей будет более сухих, чем средние показатели".

Защитники природы обеспокоены тем, что погибнет гораздо больше исчезающих видов.

"Если следующие дожди не пройдут... мы можем ожидать значительного всплеска смертности слонов", - говорит Фрэнк Поуп, глава кенийской природоохранной организации "Спасите слонов" .

"Мы видим, как стада разбиваются на мельчайшие группы", - сказал он, - Телят бросают, а пожилые слоны умирают. Без дождя скоро за ними последуют и другие".

Период засухи продолжается, и другие, находящиеся под угрозой исчезновения дикие животные быстро вымирают.