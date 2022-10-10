Во Франции протестуют нефтяники

Забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов Франции ударили по жителям страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из-за закрывшихся НПЗ начались перебои с топливом на заправках страны - на станциях практически закончился бензин. А теперь и в заправках практически закончился бензин. Автомобилисты вынуждены часами стоять в пробках в ожидании возможности заправиться. Правительство Франции призвало принять требования бастующих и повысить зарплаты работников.

Прислушаться к населению призывают и в Германии. По всей стране прокатилась волна протестов. Жители немецких городов вышли на улицы с требованиями снять санкции с России, прекратить поставки оружия на Украину и начать мирные переговоры. Также участники акции призвали власти остановить рост цен на газ и энергоносители.