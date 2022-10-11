Самолет нарисовал в небе портрет Елизаветы II

Пилот самолета с помощью траектории полета создал самый большой в мире портрет королевы Елизаветы II в рамках благотворительного проекта. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В четверг, 6 октября, Амаль Лархлид (Amal Larhlid) летала на Piper PA-28 в небе над Великобританией в течение двух часов, очерчивая профиль покойной королевы в короне, чтобы собрать деньги для британского хосписа. За полетом можно было следить на сервисе FlightRadar: воздушное судно проделало путь протяженностью 256 миль (412 километров), нарисовав портрет высотой 65 и шириной 39 миль (105 и 63 километра).

Профиль Елизаветы располагается над Оксфордом, ее корона простирается от Милтон-Кинса до Уорикшира, а драгоценный камень в центре тиары находится прямо над Нортгемптоном. Полет Лархлид принес ей пожертвования на сумму более тысячи фунтов стерлингов.