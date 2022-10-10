В Шанхае закрыли все культурно-развлекательные объекты

В районе Шанхая Чаннин из-за роста заболеваемости COVID-19 закрыли все культурно-развлекательные объекты, сообщает местное управление по делам культуры и туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, закрыты оказались танцевальные и концертные площадки, интернет-кафе, театры, кинотеатры. Запрет на их посещение введен на пять дней, далее он будет либо снят, либо продлен, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Во всем городе до сих пор сохраняется требование о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за последние 72 часа. Его необходимо предъявлять при посещении всех общественных мест.

Ранее 1 июня правительство Шанхая объявило об окончании полного локдауна для мегаполиса. Люди находились два месяца в абсолютной изоляции, что вызывало общественный гнев и массовые протесты.