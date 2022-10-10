Миллион человек остались без света в Никарагуа

На Никарагуа обрушился тропический шторм "Джулия". Около сотни жилых домов уничтожены.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ветер скоростью почти 40 метров в секунду вырывает с корнем деревья, а оползни и ливни затапливают улицы, превращая их в озера. Местные жители оказываются заблокированы в собственных машинах и с трудом выбираются из них.

В стране объявили наивысший уровень опасности. Около миллиона человек лишились электричества. Спасатели эвакуировали уже более 10 тысяч семей. При этом до сих пор нет данных о жертвах стихии. Ожидается, что ураган продолжит движение на север и вскоре затронет Сан-Сальвадор, Гватемаллу и Гондурас.