В США предлагают приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

Член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь заявили в своей статье для Politico о предложении прекратить на время военные поставки в Саудовскую Аравию в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии", - написали они.

По словам политиков, они планируют представить соответствующий законопроект 11 октября в сенате и палате представителей.

Ханна и Блюменталь также выразили мнение, что приостановка поставок оружия Соединенными Штатами станет значительной проблемой для арабского государства, которое сильно зависит от военной помощи и оружия Вашингтона.