Численность серых китов в Северной Америке сокращается

Американские исследователи рассказали, что количество серых китов у западной части Северной Америки продолжает сокращаться в течение последних двух лет, что напоминает предыдущие колебания популяции за последние несколько десятилетий, но все равно вызывает беспокойство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований, опубликованной 7 октября 2022 года, по последним подсчетам популяция составляет 16 650 особей, что на 38% меньше по сравнению с пиковым периодом 2015-2016 годов. Киты также произвели наименьшее количество детенышей в этом году с тех пор, как ученые начали подсчет рождений в 1994 году.

Увеличение количества китов, выбрасываемых на пляжи западного побережья, побудило агентство по рыболовству объявить о "необычной смертности" в 2019 году. Исследователи все еще расследуют гибель, но они говорят, что факторы, вероятно, включают изменение климата, его влияние на таянье морского льда, а также условий питания морских животных.

Тогда многие выброшенные на берег киты выглядели истощенными.

По данным NOAA, некоторые из выброшенных на берег китов погибли по другим причинам, таким как столкновение с кораблем или охота косаток. Количество выброшенных на берег китов достигло пика в 2019 году, а затем уменьшилось в последующие годы, что позволяет предположить, что большая часть сокращения популяции, вероятно, произошла тогда.