https://news.day.az/world/1502090.html В Киеве и Днепре прогремели взрывы - ФОТО - ВИДЕО
В Киеве и Днепре прогремели взрывы - ФОТО - ВИДЕО
После объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве и Днепре. Об этом утром 10 октября сообщают Telegram-каналы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Очевидцы публикуют фото и видео густого дыма, который поднимается в местах "прилетов".
Информацию об атаке по Киеву подтвердил мэр города Виталий Кличко.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - написал он.
По данным СМИ, есть жертвы, горят автомобили, которые проезжали неподалеку от места атаки. Одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому.
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