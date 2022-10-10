Илон Маск объяснил отсутствие Starlink в Китае

Илон Маск прокомментировал отсутствие спутникового интернета от Starlink в Китае. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с журналистом делового медиа предприниматель объяснил, по какой причине Starlink не работает в Китае. По словам Маска, Пекин был против развертывания системы в регионе - власти Китая добивались от главы Tesla и SpaceX гарантий, что Starlink не будет работать в стране.

Также предприниматель признался, что в Китае дали понять, что не одобряют развертывание системы спутникового интернета на Украине. По словам журналистов FT, Маск поддерживает хорошие отношения с китайскими властями и инвестирует в экономику государства, однако он не застрахован от растущей напряженности между США и Китаем или риска захвата Тайваня Китаем.

В заключение Маск заявил, что считает, что конфликт из-за Тайваня неизбежен, однако не только Tesla пострадает от последствий. "У Apple были бы очень большие проблемы, это точно", - заметил бизнесмен.