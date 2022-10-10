Удар по Киеву унес жизни восьми человек

В результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева восемь человек погибли и 24 получили ранения. Об этом 10 октября сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"По состоянию на 08.45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 авто повреждены. Привлечены 30 человек и шесть единиц техники ГСЧС. Информация уточняется", - написал он.

Министр культуры Александр Ткаченко уточнил в Telegram, что ракеты повредили здания культуры и образования в центре столицы.

"Центр города. Учреждения культуры и образования. Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей им. Шевченко, парк им. Т. Шевченко. Информацию о пострадавших уточняем.", - подчеркнул глава Минкульта.