В Венгрии экономят на газе за счет отмены зимних каникул

В целях экономии расходов на электроэнергию зимние каникулы венгерских студентов и школьников будут продлены.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом передало информационное агентство страны MTI.

Таким образом, зимние каникулы продлятся с 22 декабря по 8 января. Для того, чтобы молодежь и дети не отстали от учебной программы, осенние каникулы будут отменены. Школьники и студенты продолжат без отдыха учебу осенью, но будут дольше отдыхать в холодные месяцы января.

Многие семьи отсутствуют дома в часы, когда родители работают, а дети учатся. В такое время суток отопление комби, обычно, выключается, и газовый счетчик не крутится. Теперь же, похоже, правительство, продлевая зимние каникулы за счет осенних каникул, решило переложить груз дополнительных расходов с себя на плечи граждан.

В пресс-службе правительства заявили, что, одновременно со школьными каникулами, в государственных административных учреждениях тоже будет объявлен перерыв, что приведет к значительной экономии электроэнергии. Сотрудники