Путин созвал Совбез

Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с членами Совета безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Основные темы встречи пока неизвестны, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, информация об этом будет озвучена по итогам заседания.

Подобные мероприятия с участием президента и членов Совбеза проходят постоянно, зачастую каждую неделю. К примеру, на одной из последних встреч поднимались темы, связанные с частичной мобилизацией и обеспечением российских военных жильем.

В число постоянных членов СБ России, в частности, входят премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Кроме того, в Совбезе участвуют спикеры обеих палат российского парламента.