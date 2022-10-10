Австрия собралась судиться с Европой

Австрия подала в суд из-за решения Европейского союза по поводу изменений в так называемой "зеленой таксономии", пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о предназначенной для инвесторов классификации проектов, соответствующих курсу Брюсселя на защиту экологии. В эту систему ранее были включены определенные атомные и газовые решения в энергетике, против чего Вена возражает, будучи последовательным противником АЭС.

Иск был подан в Европейский суд 7 октября, а 10 октября министр энергетики страны Леоноре Гевесслер заявила, что правительство надеется на поддержку других государств. Уже известно, что такой позиции собирается придерживаться Люксембург.

По словам Гевесслер, включение газа и атома в таксономию "не решает проблемы с изменением климата, а усугубляет ее". Австрия представила шестнадцать аргументов в поддержку своего иска, включая тезис о проблеме хранения радиоактивных отходов. Газ же, будучи ископаемым топливом, не может рассматриваться как экологичное решение, считают в Вене.