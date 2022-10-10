Швеция временно прекратила поставки электроэнергии в Польшу

Подача электроэнергии из Швеции в Польшу на время была приостановлена из-за неисправности на одной из шведских станций. Об этом сообщает RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителей шведского оператора энергосетей Svenska kraftnat, авария произошла ночью 10 октября в трансформаторной станции в Швеции из-за того, что масло было на низком уровне. Теперь же этот уровень постепенно восстанавливается.

Там также добавили, что есть надежды на скорое возобновление работы станции.