Принц Уильям унаследовал от отца Карла III разрушенное поместье

Принцу Уильяму по наследству перешло загородное поместье Хэрвуд Энд в Херефордшире, которое было частично разрушено. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Герцогство Корнуоллское приобрело особняк и участок площадью 364 гектара в 2000 году во время учебы принца Уильяма в университете. Три года спустя началась реконструкция фермерских домов, коттеджей и других сельскохозяйственных построек на территории на сумму £8-9 млн. Будущий король Карл III, тогда принц Уэльский надеялся, что в главном здании поселится его старший сын с семьей.

Однако принц Уильям так и не переехал в Хэрвуд Энд, а сам особняк не начали ремонтировать. Архитектор Крейг Гамильтон спроектировал новый особняк в георгианском стиле, но и он не был построен.

Сейчас принц Уильям стал законным владельцем поместья, после того как унаследовал от своего отца его недвижимость в герцогстве Корнуолл.