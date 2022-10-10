В Китае обнаружили свалку почти новых автомобилей каршеринга

В Китае пользователь соцсети Weibo снял на видео парковку с множеством бесхозных автомобилей Ora iQ, которые предназначались для каршеринга, сообщает портал "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каршеринг Ole Sharing был запущен в КНР в 2018 году одновременно с основанием электрического бренда Ora, объем инвестиций в проект от автопроизводителя Great Wall Motors составил 1 млрд юаней, говорится в заметке.

К сентябрю 2020 года компания отчиталась о 2,5 млн зарегистрированных пользователей, однако в конце того же года операционный центр Ole Sharing в Пекине был расформирован, а в августе 2021-го появилась информация о ее полном закрытии. Причиной стало ограничение субсидий на электромобили в Китае, при этом работавшие в каршеринге машины не были распроданы и отправились пылиться на свалку, отмечает портал.