Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива

Венгрия и Сербия договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами для того, чтобы российская нефть из нефтепровода "Дружба" могла поступать в Сербию через Венгрию. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals", - написал он на своей странице в соцсети. Ковач добавил, что в настоящее время Сербия получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако "в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций", введенных Евросоюзом против России и затронувших морские перевозки топлива.