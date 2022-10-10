В Германии заявили об экстренном заседании стран G7

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что на фоне ударов про украинской энергетической инфраструктуре и военным объектам будет проведено экстренное заседание стран G7 во вторник, 11 октября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во вторник, одиннадцатого октября, страны G7 в 14.00 (16.00 по бакинскому) по видеосвязи обсудят ситуацию", - сообщил Хебештрайт.

Он добавил, что в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский.