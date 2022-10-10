https://news.day.az/world/1502200.html В Германии заявили об экстренном заседании стран G7
В Германии заявили об экстренном заседании стран G7
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что на фоне ударов про украинской энергетической инфраструктуре и военным объектам будет проведено экстренное заседание стран G7 во вторник, 11 октября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Во вторник, одиннадцатого октября, страны G7 в 14.00 (16.00 по бакинскому) по видеосвязи обсудят ситуацию", - сообщил Хебештрайт.
Он добавил, что в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
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