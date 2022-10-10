К Тайваню приблизились 26 самолетов и четыре корабля армии Китая

К Тайваню приблизились 26 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в ежедневной сводке тайваньского оборонного ведомства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Восемь самолетов притом пересекли срединную линию Тайваньского пролива, речь в том числе идет о шести истребителях J-16, а также об одном противолодочном самолете Y-8 и одном самолете радиоэлектронной разведки Y-8. Тайвань уже направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и выпустил радиопредупреждения. На острова развернуты зенитно-ракетные комплексы.