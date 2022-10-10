Ювелирный бренд Bulgari заявил о расширении крупнейшей фабрики украшений в Европе

Фабрика ювелирного бренда Bulgari, которая считается крупнейшей в Европе, станет еще больше. Как сообщает WWD, компания заявила о расширении производства, расположенного в итальянском городе Валенца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производство ювелирного бренда в Валенце было открыто пять лет назад - теперь его площадь предполагается удвоить. По проекту, который должен быть реализован к 2025 году, площадь фабрики составит более 1,7 га. К 2028 году на фабрику обещают нанять 650 новых сотрудников.

Как заявили представители бренда, расширение производства связано с растущим спросом на товар Bulgari.

"Я никогда не думал, что нам так скоро понадобится расширять фабрику. Предполагалось, что она будет соответствовать потребностям в ближайшие 10-12 лет. Однако спрос вырос сильнее, чем мы ожидали, и нам, безусловно, необходимо увеличить свои возможности", - заявил CEO бренда Жан-Кристоф Бабан.

Он добавил, что в компании придерживаются мнения, что украшения должны производиться только на территории Италии, где традиционно сильная ювелирная школа.