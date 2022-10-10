В Хельсинки проведут вакцинацию жителей от оспы обезьян

Власти Хельсинки с 11 октября начинают вакцинацию жителей от оспы обезьян. Об этом сообщает в понедельник телеканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы рекомендуем делать прививку тем группам населения, среди которых повышен риск заражения, и стараемся организовать процесс как можно более гладко", - заявила главный врач одного из медицинских учреждений столицы Санна Исосомппи.

По данным телеканала, вакцина будет вводиться лицам старше 18 лет. Хельсинки станет первым городом в Финляндии, где население начнут вакцинировать от этого заболевания. Прививку можно будет сделать бесплатно по предварительной записи.

Вакцинация будет осуществляться препаратом Jynneos датского производителя Bavarian Nordic. Предполагается ведение двух доз препарата.

Первый случай заражения оспой обезьян в Финляндии был подтвержден 27 мая. После этого страна получила около 1400 доз вакцины через Европейскую комиссию в качестве пожертвования.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.