В ООН предупредили о возможном сокращении помощи беженцам

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) будет вынуждено прибегнуть к серьезному сокращению своих операций, если до конца года не получит дополнительное финансирование в размере, по меньшей мере, $700 млн. Об этом заявил в Женеве глава этого управления, верховный комиссар ООН Филиппо Гранди, призвавший мировое сообщество выделить необходимые средства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я самым настоятельным образом призываю всех доноров: пожалуйста, окажите больше поддержки УВКБ и беженцам в мире", - сказал он, выступая с докладом на 73-й сессии Исполкома УВКБ. "Если мы не получим до конца года, по меньшей мере, $700 млн, особенно для наших наиболее недофинансированных операций, то будем вынуждены пойти на суровые сокращения с негативными, а порой и драматическими последствиями для беженцев и принимающих общин", - предупредил Гранди.

Он сообщил, что программа реагирования на события в Украине "хорошо профинансирована и должна оставаться таковой". В связи с ситуацией в Украине бюджет УВКБ вырос в этом году на $1 млрд и достиг $10,7 млрд. Верховный комиссар подчеркнул, что в столь же хорошем финансировании нуждаются также операции, проводимые УВКБ в других странах, поскольку "нельзя уделять внимание только последнему по времени кризису за счет остальных".

Гранди напомнил, что операции УВКБ в Эфиопии профинансированы только на 46%, а на оказание помощи беженцам-рохинджа в Бангладеш имеется лишь 30% необходимых средств. С нехваткой фондов столкнулись также программы, касающиеся, в частности, Афганистана, Сирии, Уганды и стран Сахеля.