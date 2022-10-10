В России раскрыли дерзкую кражу

В Красноярске раскрыли дерзкую кражу, из-за которой на свет не смог появиться шедевр ландшафтного дизайна. Необычную клумбу планировали сделать из старого ржавого горбатого "Запорожца", который нашли в реке. Приятели притащили кузов на свой участок и уже частично приступили к реализации грандиозного проекта, как вдруг машина, вернее, то, что от нее осталось, бесследно исчезла.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с дачного участка автоколлекционера Ефима Гуревича прямо среди бела дня неизвестные вывезли раритетный "Запорожец". В августе "Горбатого" ради очередного проекта кастомайзеры подняли со дна Енисея, где он пролежал почти 30 лет.

"Семь часов его только выкапывали оттуда, затем полтора километра тащили на руках буквально по берегу. Привозили сюда, в 30-градусную жару затаскивали в гору и собирали. Два месяца отстояло. Дело не в деньгах, просто честно жалко своих сил", - сетует Гуревич.

Ржавый автомобиль должен был превратиться в стильную цветочную клумбу. Но то, что, казалось бы, уже никогда не тронется с места, уехало в неизвестном направлении. После кражи "Запорожца" ребята написали заявление в полицию и объявили поиск в социальных сетях.

Уже на следующий день воришку заметили на дороге в одном из районов города. Грузовик с "Запорожцем" в кузове заехал в пункт приема металлолома.

Чтобы найти тот самый краденый автомобиль в куче металлолома, пришлось сильно потрудиться. Его уже смяли в брикет и готовы отправить на переработку. Естественно, восстановить машину уже не получится. В итоге уцелели только три колесных диска - сейчас это вещественные доказательства.

То, что машину у воришки приняли на переработку без каких-либо документов о собственности, сотрудники металлобазы нарушением закона не считают, также как не считают этот "Запорожец" автомобилем - для них это просто ржавое железо.

"Он его целый не привез даже. Либо болгаркой пилил, либо они пилили - мы не знаем. Вот как он привез разорванный по частям, так мы и приняли. Ну, это никак не автомобиль, извиняюсь за выражение", - заявил сотрудник пункта приема металлолома Василий.

В итоге, по номерам грузовика полицейским удалось найти того самого охотника за черным металлом: он уже побывал на допросе у следователей. Вину признал и даже поспешил возместить ущерб.

"Взялся за голову и сказал, что не предполагал, что "Запорожец" так важен. Думал, что это гора металлолома. На что я сказал, что вы же видели - участок выкошен и "Запорожец" собран на деревянном каркасе свежем. Он сказал: "Ну, я думал, это дети играют". Я говорю, что даже если дети играют, это все равно чье-то", - пересказал Гуревич.

В итоге заявление из полиции Ефим все же забрал. Но проучить воришку было делом принципа, он надеется, что этот случай станет примером и для других охотников за легкими деньгами.

"Хотелось бы, чтобы факты такого хищения, даже металлолома, прекратились. Конечно, это лишь мечты. Но кто знает, может, кто-то из них возьмется за голову", - подытожил Гуревич.