Европа отыскала спасение от кризиса в Африке

Газопровод в Африке стоимостью 25 миллиардов долларов, который может пройти из Нигерии в Марокко, может стать спасением для Европы от энергетического кризиса. Но решение по нему может быть принято только в будущем году, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нигерийская национальная нефтяная компания и Национальное управление углеводородов и шахт Марокко в прошлом месяце подписали меморандум о взаимопонимании, который приблизил давно назревавший проект к реализации. Вопрос финансирования пока не решен.

Строительство проекта обойдется в 20-25 миллиардов долларов и будет осуществляться поэтапно. В перспективе газопровод протяженностью 5600 километров сможет обеспечить топливом 11 стран вдоль африканского побережья по пути в Марокко, прежде чем соединиться с системой Испании или Италии.

Нигерия обладает крупнейшими доказанными запасами газа в Африке, составляющими около 200 триллионов кубических футов, большая часть которых не используется, сжигается на факелах или повторно закачивается в нефтяные скважины. По данным официальной правительственной статистики, нигерийские поставки газа в Европу в 2021 году составили 23 миллиарда кубометров.