Испанские аэропорты перейдут на возобновляемые источники энергии

Испания является страной с наибольшим количеством аэропортов, по своему трафику входящих в первую десятку воздушных гаваней Европы, и все они находятся под управлением Aena.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в отчете Евроконтроля (Европейской организации по безопасности аэронавигации) за 2021 год.

Только из аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса совершается около 800 рейсов в день, из аэропорта Барселоны Эль-Прат - 650, аэропорта Пальма-де-Майорка - 622. Управление такой интенсивной деятельностью, в которой задействованы самолеты, транспортные средства всех видов, компьютерные системы, различные ресурсы, такие как вода и электричество, огромные потоки пассажиров и большое количество специалистов, влечет за собой необходимость в задействовании огромных ресурсов для обеспечения защиты окружающей среды. Из общих глобальных выбросов парниковых газов примерно 2,5 проц. приходится на авиационный сектор.

В связи с этим Aena, планируя использование в деятельности аэропортов механизмов, содействующих борьбе с изменением климата, прилагает колоссальные усилия по достижению к 2040 году в аэропортах королевства нулевого уровня выбросов.

Испанское Управление аэропортов Aena работает над внедрением устойчивых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца. Комплекс мер будет способствовать улучшению жизни близлежащих районов, защите биоразнообразия и созданию возможностей для трудоустройства.