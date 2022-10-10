ООН предупредила страны мира

В будущем волны аномальной жары будут только сильнее, гуманитарные организации призывают власти стран работать над смягчением последствий изменения климата, говорится в совместном докладе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Полученные результаты поражают и беспокоят. Волны аномальной жары уже убивают тысячи людей каждый год и они станут более смертельными по мере дальнейшего изменения климата", - говорится в докладе "Экстремальная жара: подготовка к волнам аномальной жары в будущем", опубликованном в понедельник.

Глава УКГВ Мартин Гриффитс заявил, что в будущем можно ожидать больше волн аномальной жары, которые будут опаснее, чем в настоящее время.

Тем не менее, в докладе говорится, на волны аномальной жары в будущем повлияет не только не поддающееся контролю изменение климата, но и действия властей по противодействуют глобальному потеплению. Авторы доклада утверждают, что властям необходимо инвестировать как в адаптацию к аномальной жаре, так и в смягчение ее последствий.

"На конференции COP-27 мы призовем мировых лидеров обеспечить инвестирование для нужд тех местных сообществ, которые находятся на переднем крае климатического кризиса. Если такие сообщества смогут рассчитывать климатические риски и будут готовы принимать меры, мы сможем добиться того, чтобы экстремальные погодные явления не превращались в гуманитарные катастрофы", - заявил генеральный секретарь МФОКККП Джаган Чапагейн. Климатический саммит ООН COP-27 пройдёт в Шарм-эш-Шейхе в ноябре.

В докладе сообщается, что в период с 2010 по 2019 годы МФОКККП зафиксировала в мире 38 волн аномальной жары, от последствий которых погибли более 70 тыс. человек.